Zelenskyy over de terroristenliefde van Amnesty

Mensen met de status van instituten – Chomsky, Corbyn – vallen door de mand als Chamberlains tegenover Rusland en Poetin. En een instituut doet mee: Amnesty beschuldigt het Oekraïense leger dat het “burgers in gevaar brengt”.

Een echo van het Israëlische verhaal dat Palestijnse gewapende eenheden zich “verstoppen” tussen de burgerbevolking die dus wel geraakt moet worden.

Dat Amnesty zo openlijk partij kiest voor Rusland is schokkend.

Zelenskyy in een Engels ondertitelde toespraak naar aanleiding van het “rapport” van Amnesty:

– Uitgelicht: still uit de video