Zeker zeventig doden bij aanval op kerk in Nigeria

De St. Franciscuskerk in Owo, Ondo State, Nigeria, was op Eerste Pinksterdag doelwit van gewapende aanvallers. Een schietpartij zonder weerga, het aantal doden is nog steeds niet bekend, maar wordt op zeker meer dan zeventig mensen geschat. Er zijn ook explosieven in de kerk gegooid tijdens de mis.

Gezagsdragers, onder wie president Buhari, noemen de aanval kwaadaardig, barbaars en satanisch.

De moordpartij is tot nu toe niet opgeëist. Ooggetuigen van buiten de kerk zeggen op zijn minst vijf overvallers gezien te hebben. De overval duurde zeker een kwartier, gedurende welke periode geen politie optrad.

Ontvoeringen en moordpartijen, zij het niet van deze omvang, zijn min of meer aan de orde van de dag in Nigeria.

(Samengesteld naar summiere berichtgeving van AllAfrica, BBC en Amnesty)

– Uitgelicht: videostill AriseNews