Zeker acht doden bij aanslag alawitische wijk in Homs + Update

Bij een aanslag op de Imam Ali-moskee in de overwegend alawitische wijk Wadi Al-Dhahab in de Syrische stad Homs zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Zevenentwintig andere mensen raakten gewond, waaronder drie kinderen.

De aanslag is nog niet opgeëist, maar geweld tegen alawieten komt vaak van aanhangers van president Ahmed al-Sharaa. Het geweld heeft aan honderden mensen het leven gekost. Al-Sharaa heeft het geweld tegen alawieten altijd veroordeeld, maar concrete maatregelen om het geweld te stoppen bleven tot dusverre grotendeels uit.

De voormalige Syrische dictator Assad was een alawiet, en sommige Syriërs rekenen álle alawieten de vele zonden van Assad aan. Daar komt nog bij dat de alawieten er over het algemeen tamelijk liberale opvattingen op nahouden. Voor veel conservatieve soennieten is dat een doodzonde.

De vervolging van alawieten is dan ook geen recent verschijnsel. In de 14e eeuw vaardigde de theoloog Ibn Taymiyyah een fatwa uit die alawieten tot niet-moslims verklaarde. Het leidde tot de moord op tenminste twintigduizend alawieten. Ook onder het Ottomaanse bewind kwam het regelmatig tot vervolgingen. Zo werden begin 16e eeuw circa 50.000 Syrische alawieten vermoord.

Update: de aanslag is opgeëist door Saraya Ansar al-Sunnah. De groep splitste zich eerder dit jaar af van al-Sharaa’s Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) omdat ze van mening was dat die zich te tolerant opstelde tegenover alawieten en sjiieten.

Bron: SOHR

