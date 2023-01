Zeker tien doden bij mass shooting in Californië

Bij een schietpartij in Monterey Park (niet te verwarren met Monterey City), een stadje (61.000 inwoners) even ten oosten van Los Angeles, zijn volgens de eerste berichten zeker tien mensen om het leven gekomen. Negen mensen raakten gewond, zes van hen verkeren in kritieke toestand. De schutter is nog voortvluchtig.

De schietpartij vond plaats tijdens de viering van het begin van het Chinese Nieuwjaar. Zo’n 65% van de inwoners van Monterey Park is van Aziatische afkomst. Volgens getuigen gebruikte de dader een semi-automatisch wapen en leek hij zijn slachtoffers willekeurig uit te kiezen.

In eerste instantie circuleerden er geruchten dat hem om een afrekening tussen gangs zou gaan, maar dat lijkt hoogst onwaarschijnlijk. De schutter opereerde in zijn eentje en gangactiviteit is in Monterey Park vrijwel onbekend: het stadje heeft zo ongeveer de laagste misdaadcijfers van de VS. Mogelijk betreft het een racistisch gemotiveerde hate crime. Uiteraard kan de dader ook iemand zijn die eigenlijk op de gesloten afdeling van een inrichting thuishoort. In 2018 bleken twee van de drie daders serieuze psychische problemen te hebben.

Zodra er meer nieuws is wordt dit bericht aangevuld.

Uitgelichte afbeelding: By King of Hearts / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23562725