Zeker 34 vluchtelingen verdronken na kapseizen boot op Middellandse Zee

Zeker 34 vluchtelingen worden vermist sinds hun boot gisteren voor de kust van Tunesië zonk. De boot was donderdag vertrokken in de buurt van de Tunesische havenstad Sfax.

Eerder deze week redde de Italiaanse kustwacht voor de kust van Italië zo’n 750 vluchtelingen. Voor vijf vluchtelingen kwam de operatie te laat: zij verdronken. 33 vluchtelingen worden nog vermist, vermoedelijk zijn ook zij verdronken.

Volgens de VN zijn van de vluchtelingen die dit jaar Italië bereikt hebben zo’n 12.000 vanuit Tunesië vertrokken. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 1300. De meeste vluchtelingen bereiken Europa overigens niet: de Tunesische Nationale Garde zegt in twee dagen tijd 56 boten die in totaal 3000 vluchtelingen vervoerden tegen te hebben gehouden.

De vluchtelingen zijn niet afkomstig uit de Magreb, maar uit landen ten zuiden van de Sahara. In Europa zijn ze niet welkom en ook in Tunesië ziet men ze liever gaan dan komen. De Tunesische president Kaies Saied beschuldigde hen er recentelijk van een “demografische bedreiging” te vormen. Volgens hem zijn de vluchtelingen een bewuste poging tot omvolking van Tunesië. Ook zouden ze verantwoordelijk zijn voor een “golf van misdaad en geweld”. Klinkt allemaal bekend.

Sinds de toespraak van Saied is het aantal racistische incidenten in Tunesië sterk toegenomen. Ook is de politie begonnen met het oppakken en over de grens zetten van ongedocumenteerde migranten.

Saied’s geblaat over “omvolking” is al net zo idioot als het gejeuzel van extreemrechtse Europese politici. Tunesië herbergt naar schatting 21.000 vluchtelingen uit andere delen van Afrika, wat neerkomt op 0,2 procent van de bevolking.

Bron: Al Jazeera

Uitgelichte afbeelding: Vluchtelingenkamp in het zuiden van Soedan – By Jill Craig (VOA) – http://www.voanews.com/a/south-sudan-displaced-wau-church/3634807.html, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59139821