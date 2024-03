Zeker 21 doden bij zelfmoordaanslag in Kandahar

Bij een zelfmoordaanslag in Kandahar, Afghanistan, zijn volgens de BBC tenminste 21 mensen om het leven gekomen. De Taliban spreken van 3 doden. Het precieze aantal gewonden is nog niet bekend, maar is volgens de eerste berichten hoog.

De aanslag vond plaats bij een bank waar ambtenaren en/of leden van de Taliban in de rij stonden om hun salaris op te nemen.

De aanslag is nog niet opgeëist, maar de regionale afdeling van ISIS is een voor de hand liggende verdachte.

Bron: BBC

Uitgelichte afbeelding: By Callum Darragh – https://www.flickr.com/photos/191009661@N02/52301396454/, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=123694204