Zeker 2300 doden bij twee aardbevingen in Turkije en Syrië

Twee zware aardbevingen hebben maandagmorgen het gebied van centraal Turkije en het noordwesten van Syrië getroffen. Er zijn honderden doden. De laatste cijfers geven aan dat er minstens 2.300 slachtoffers zijn. [Eerder werd hier het getal 1300 weergegeven. Het aantal slachtoffers loopt echter nog steeds op. – red.] De eerste beving kwam even naar vier uur ’s nachts met een kracht van 7.8 op de schaal van Richter. De tweede kwam uren later met een kracht van 7.5 op de schaal van Richter op een moment dat hulpverleners al aan het zoeken waren naar overlevenden. .

In het gebied zij meerdere steden waavan grote delen zijn verwoest. Er zijn duizenden gewonden. Voor een groot deel betreft het Syriërs die zijn gevlucht voor de burgeroorlog in hun land. De beving had plaats op een diepte van 17.9 kilometer in de buurt van Gaziantep, een stad met een bevolking van zo’n twee miljoen mensen. Televisiebeelden toonden mensen in hun pyama staande in de sneeuw terwijl hulpverleners zich wierpen op ingestorte gebouwen. Veel gebouwen stortten in terwijl de bewoners erin lagen te slapen. Steden als Kahramanmaras, Adiman, Malatya en Diyarbakır in het Koerdische deel van Turkije zouden grotendeels zijn verwoest. De bevingen werden gevoeld tot in Libanon, Griekenland, Israel en Cyprus.

Meerdere landen hebben hulp toegezegd. De EU heeft een tiental hulpteams geformeerd. Onder meer Bulgarije, Tsjechië, Kroatië, Frankrijk, Griekenland, Polen en Roemenië sturen teams. Ook Nederland stuurt een Urban Search and Rescue Team.

