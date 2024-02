Zeg het ze, Vera!

Nu de schandalige manier waarop vrouwen bij de NPO zijn behandeld in het nieuws is gekomen, hoor ik veel mannen praten over hoe vervelend het voor hen is. Types als Jan Slagter en Mart Smeets.

Gelukkig is er ook Vera van Zelm, grappenmaker en columnist bij radioprogramma Spijkers met Koppen. Elk woord is raak en waar.

“Ik dacht dat het aan mij lag en dat ik me moest aanpassen. Sinds deze week weet ik dat ik geen uitzondering ben, maar een van de velen.”

Mijn column bij spijkers in zijn geheel. https://t.co/QJKrgkASfm — Vera van Zelm (@veravanzelm) February 4, 2024

Youtube:

– Uitgelichte afbeelding: videostill