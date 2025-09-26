Het bericht over het overlijden van Danny Thompson vermeldt dat hij als contrabassist meespeelt op de herkenningsmelodie van Thunderbirds. Het zal wel, hoort u het terug?

Het thema werd merkwaardigerwijze gebruikt voor Radio De Vrije Keyser, allang niet meer uitzendend vanuit De Groote Keyser, en zoals het anarchistische poseurs betaamt niet genegen tot samenwerking op dezelfde frequentie met de andere stations op de 95,5 in Amsterdam. Gewoon er doorheen tetteren. Daar ben je anarchist voor.

En daar was die stem: Zeevn uur. (Mij is verteld dat het accent Zeeuws was. Dat zal wel). Liefst enkele minuten na zevenen, want daar ben je anarchist voor. Radio De Vrije Keyser, onvergetelijk.

– Uitgelichte afbeelding: By Pat boen – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113083289