Zaterdagmiddag in Utrecht manifestatie tegen asielbeleid regering

Morgenmiddag vindt op het Domplein in Utrecht een demonstratie plaats tegen het asielbeleid van Rutte IV. Volgens de organisatoren heeft het kabinet een nachtmerrie gemaakt van de opvang van vluchtelingen. ‘Opzettelijk een nachtmerrie gemaakt’, zouden wij daar aan toe willen voegen.

De manifestatie begint om 16.00 uur. Op het podium staan onder meer Melody Deldjou Fard (gemeenteraadslid Groenlinks Utrecht) en de Syrische zanger Gharib.

Uitgelichte afbeelding: By Takver from Australia – No one is Illegal – Refugee Action protest 27 July 2013 Melbourne, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60004942