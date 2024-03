Zaterdag FVD-congres in de RAI

Het FVD-congres vindt morgen plaats in de RAI, aan het Europaplein in Amsterdam. Aanvang 9.00 uur.

Op de ALV, die ’s ochtends plaatsvindt, wordt o.a. de kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen vastgesteld. De lijst kent geen verrassingen. Ralf Dekker staat op 1, de uit de Tweede Kamer gebonjourde Freek Jansen op 2 en de onvermijdelijke Pepijn van Houwelingen op 3. Paul Cliteur mag op plekje 29 de lijst duwen.

Met het verkiezingsprogramma is FVD in minder dan 2 kantjes klaar. Ook daar weinig verrassingen: uit de EU, de gulden terug, Poetin is een held en woke moet bestreden worden. Je kent het wel.

’s Middags komen er een aantal gastsprekers opdraven, met als bekendsten de geschifte complotdenker Candace Owens en Assad-fan Julien Rochedy. Rochedy is in Nederland vooral bekend omdat hij ooit een relatie had met nazibarbie Eva Vlaardingerbroek. Owens meest recente oprisping mag er ook zijn: volgens haar is Brigette Macron (de vrouw van) eigenlijk een man. Dat niveau hebben we het dus over.

Dresscode: Tenue de Ville (mocht je je geroepen voelen het congres met een bezoek te vereren). Nog nooit van gehoord, maar naar het schijnt geeft het je een stijlvolle uitstraling.

Uitgelichte afbeelding: Rochedy (rechts) bij een betoging van het FN in 2012 – Par Blandine Le Cain — https://www.flickr.com/photos/blandinelc/7421277492, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32533140