Zaterdag 6 september demonstratie NVU in Uden

De nazikneuzen van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) gaan komende zaterdag (6 september) in Uden demonstreren tégen de omvolking en vóór het dichtgooien van de grenzen. Sprekers zijn o.a. Claus Cremer van Die Heimat (een afsplitsing van de NPD), partijleider Constant Kusters en Tomas Boutens, een kopstuk van de neonazistische groepering Bloed, Bodem, Eer en Trouw. Alles onder de kop “Trouw aan Rood-Wit-Blauw!”.

Volgens de NVU heeft de open grenzen politiek geleid tot desastreuze gevolgen met o.a.: “een sociale huurwoningen tekort, leraren te kort, te weinig gevangenissen en bewaarders, te weinig artsen”. Het verband tussen migratie en te weinig artsen is me niet meteen duidelijk, maar het is een boodschap die het bij een deel van het electoraat goed doet.

De NVU spreekt de hoop uit “dat de bevolking van Uden komt kijken, luisteren en als ze willen meegaan demonstreren voor een beter Nederland, een veiliger Nederland voor u en onze kinderen en kleinkinderen”.

Dan zul je toch écht aan moeten komen met andere sprekers dan een veroordeelde neonazi als Tomas Boutens, lijkt mij. In februari 2014 werd Boutens door de rechtbank in Dendermonde veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De rechtbank achtte bewezen dat Bloed Bodem Eer en Trouw een terreurgroep was die een nationaal-socialistisch regime België wilde installeren, door aanslagen op mensen en gebouwen te plegen. Zo zou de groep van plan zijn geweest zowel Filip Dewinter als Dyab Abou Jahjah te vermoorden. Bloed, Bodem, Eer en Trouw wilde islamitische terroristen de verantwoordelijkheid voor die aanslagen in de schoenen schuiven in de hoop daarmee een burgeroorlog uit te lokken.

Uitgelichte afbeelding: demo NVU in Arnhem – Door Apdency – Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9596962