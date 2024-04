Zangvogels dit voorjaar veel vroeger terug uit Afrika

Veel soorten zangvogels die in Afrika overwinteren, arriveren dit jaar een stuk eerder massaal in Nederland. Braamsluipers, nachtegalen en bonte vliegenvangers werden minstens een week eerder dan normaal al in flinke aantallen gemeld. Dat blijkt uit gegevens van LiveAtlas, waarmee vogeltellers een actueel beeld van de aanwezigheid van vogels bijhouden. Waardoor kwamen deze vogels zo vroeg terug?

Zoals ieder voorjaar kijken vogelaars halsreikend uit naar de ‘eerstelingen’. De eerste tjiftjaf, zwartkop, boerenzwaluw… het maakt wat bij ons los: het voorjaar komt eraan! Wanneer deze trekvogels terugkeren en hoe massaal, blijkt uit vogeltellingen die iedere dag worden uitgevoerd binnen het telproject LiveAtlas. Dagelijks voeren vogelaars voor dit project tussen de honderd en tweehonderd complete vogellijsten in.

– Lees verder bij de bron

– Uitgelichte afbeelding: Door Ekytza – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41548675