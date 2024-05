Duane Eddy overleden

De Amerikaanse gitarist Duane Eddy is op 86-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker, een ziekte waaraan hij al geruime tijd leed.

Eddy’s roem is gebaseerd op een aantal klassieke songs uit de late jaren ’50 en de vroege jaren ’60. Zijn invloed kan moeilijk worden overschat: John Fogerty, George Harrison, Jimi Hendrix en Bruce Springsteen werden allemaal sterk beïnvloed door het unieke geluid van Eddy. Volgens Fogerty was Duane Eddy er in zijn eentje verantwoordelijk voor dat de electrische gitaar centraal kwam te staan in de rock ’n roll: “hij was de eerste gitaargod”.

Eddy was een muzikale autodidact. Hij beschikte over een fantastisch muzikaal gehoor, maar leerde nooit muziek noteren of lezen. Gitaar spelen leerde hij door zijn favoriete gitaristen eindeloos na te spelen.

Het voor Eddy zo kenmerkende galmende, staccato geluid kwam bekend te staan als ’twang’. Hij scoorde er in de jaren ’50 en vroege jaren ’60 een aantal grote hits mee. Daarna werd het minder met de hits, maar dat deed er allang niet meer toe: Duane Eddy’s plaats in het Walhalla van de gitaargoden was verzekerd.

Keuze van Arnold: Because they’re young, want weemoed en nostalgie. En ook de tune van Johnnie Walker.

Ghostriders in the Sky, Laurent’s favoriet. Niemand kon deze song zo spookachtig laten klinken als Duane Eddy.

Lastig kiezen tussen Peter Gunn en Rebel Rouser, maar als ik dan tóch moet kiezen:

Rob kiest ook Rebel rouser, ook vanwege de clip – hierbij:

Uitgelichte afbeelding: By Raph_PH – DuaneEddyPall231018-4, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121414001