PVV verliest 4 zetels in nieuwe peiling Ipsos/EenVandaag, maar blijft veruit de grootste

In de nieuwe peiling van Ipsos/EenVandaag verliest de PVV 4 zetels. Ze blijft met 45 zetels wel veruit de grootste. PvdA/GL en VVD volgen op grote afstand met 23 respectievelijk 20 zetels.

BBB wint deze maand 2 zetels waarmee de agrarische lobbyclub uitkomt op 8 zetels. NSC blijft met 11 zetels stabiel. D66 wint licht en komt eveneens op 11 zetels uit. CDA en Partij voor de Dieren komen beide uit op 5 zetels; SP, DENK, FvD en SGP op 4. De ChristenUnie behaalt er 3, Volt 2 en JA21 1. Geen enkele andere partij heeft kans op een zetel.

Veel interessanter dan de – met uitzondering van het virtuele verlies van de PVV – tamelijk marginale electorale verschuivingen is het gebrek aan vertrouwen in een ‘goede’ afloop van de kabinetsformatie. In januari dacht de helft van de kiezers nog dat de formatiepoging van PVV, VVD, NSC en BBB zou slagen, nu denkt nog maar 30% dat. Ook onder PVV-stemmers is het vertrouwen flink gedaald. In januari had nog 73% van de PVV-kiezers er vertrouwen in dat de formatiepoging van de 4 rechtse partijen zou slagen. Inmiddels is dat nog maar 44%.

Al even opvallend: een meerderheid van de kiezers denkt dat een kabinet van PVV, VVD, BBB en NSC de rit niet uit zal zitten, mocht het al lukken daadwerkelijk een kabinet te vormen. “Naast het lage vertrouwen in het welslagen van dit kabinet, denken zes op de tien Nederlanders (59%) dat dit potentiële kabinet niet de volledige regeerperiode van vier jaar zal voltooien. Ook van de kiezers van VVD en NSC verwacht een meerderheid (respectievelijk 65% en 60%) dat dit mogelijke kabinet niet de vier jaar zal volmaken.”

Bron: Ipsos

