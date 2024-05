Honderd dagen op bezoek uit het zuiden: de gierzwaluw

De eerste gierzwaluw van het jaar ontdekken: voor veel mensen een bijzonder moment. Met hun onvoorstelbare leven in de lucht waarbij ze de eerste jaren van hun leven non-stop vliegen, zijn gierzwaluwen buitengewone lange-afstandstrekkers. De winter brengen ze door in het grote gebied tussen Mali en Congo en vanaf eind april komen ze massaal aan in ons land. Dit jaar waren de vogels er vroeg bij. Op 7 april is via waarneming.nl de eerste melding gemaakt van vier gierzwaluwen. Daarna druppelden de meldingen langzaam binnen en nu worden er dagelijks al meerdere gezien.