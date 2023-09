Youtube zet advertentie-inkomsten van Russell Brand stop

De extreemrechtse complotgek Russell Brand kan voorlopig geen geld meer verdienen met zijn Youtube-kanaal. Dat heeft de Jijbuis vandaag bekend gemaakt.

Aanleiding is een reportage van de krant The Sunday Times en de documentaireshow ‘Dispatches’ van Channel 4 TV. In die reportage beschuldigden diverse vrouwen Brand van aanranding en verkrachting.

Voor Brand is dit financieel een zware klap. Naar schatting verdiende hij met zijn Youtubekanaal jaarlijks tussen de 1 en 2 miljoen euro. Eerder kreeg Brand al te horen dat zijn huidige tournee gecanceld was. Ook zijn uitgever verbrak de band met de misogyne cabaretier. Een voor volgend jaar gepland boek zal nu naar alle waarschijnlijkheid niet verschijnen.

Politiek heeft Brand een merkwaardige ontwikkeling doorgemaakt. Tien jaar geleden plaatste hij zichzelf nog in de radicaal-linkse – zelfs anarchistische – hoek, maar inmiddels heeft hij meer gemeen met Alex Jones dan met Kropotkin. Op zijn Jijbuis-kanaal promoot Brand een heel scala aan complottheorieën, van Covid tot onzin over UFO’s en 9/11.

Volgens Youtube heeft Brand de voorwaarden van het platform geschonden, maar het is dan wél merkwaardig dat men nú pas tot die conclusie komt. Men had Brand natuurlijk al veel eerder aan de kant moeten schuiven, maar zolang er goed te verdienen viel aan de bagger die de extreemrechtse cabaretier produceerde keek men bij de Jijbuis maar liever de andere kant op. Nu Brand door iedereen wordt uitgekotst zal het nog effe wezen.

Uitgelichte afbeelding: Door Brian Solis – www.briansolis.com – bub.blicio.us – Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4456832