Yeşilgöz-Z liegt, verdraait en bedriegt over Staphorst en verdedigt nietsnuttende politie bij terreur in beste nazi-stijl

Zijn alle Staphorsters godverlaten (h)boerenzonen? Nee, want in de oorlog zaten er zelfs Joden ondergedoken en was er verzet tegen de nazi’s. Wat is er dan in godsnaam sindsdien misgegaan? Ik heb dat twee dagen terug gevraagd aan alle raadsleden, alle dominees en alle kerken: NUL antwoord. Nu even het vragenuurtje van de TK gisteren met Yeşilgöz-Z. Héél slecht voor mijn bloeddruk.

Even breder terug: op Kristallnacht 1938 bleven politie en brandweer in naziland keurig op afstand terwijl de woedende, maar georganiseerde nazimeutes 90 Joden vermoordden, zo’n 1.400 Joodse gebedshuizen vernielden en in brand staken, plus duizenden Joodse winkels. YZ, getrouwd met een Jood, is in staat om alle informatie over Jodenvervolging bij het ontbijt, het diner, onder de douche en elders te verkrijgen… maar ze verdedigt de volkomen nietsnuttende politiemensen. Staphorst 2022 = Kristallnacht 1938.

Yeşilgöz-Zegerius liegt:

“Maar om nou hier te staan en te zeggen dat al tientallen jaren de politie doelbewust achter Nederlanders aangaat om ze neer te meppen, vind ik een gotspe, vind ik een schande. Ik sta voor mijn politiemensen.”

O ja joh? Echt waar, joh, GOTSPE? Kom jij soms uit Fiddler on the Roof? ‘Als ik toch eens rijk was…’ Ga jij toch je mond spoelen met sterk GOTvergeten zwavelzuur. KOZP vanaf 2011: zoals Rotterdam in 2016? Friesland 2017? Eindhoven 2018? Staphorst 2022?

Yeşilgöz-Zegerius verdraait:

“Wel heb ik vaker het idee — dan haal ik het echt los van afgelopen weekend, want daar staat deze opmerking wat mij betreft volledig los van — dat mensen misbruik maken van hun recht op demonstreren en zij in het kader van “dit is toch mijn recht” juist geweld gebruiken en agressief gaan doen en de boel opruien. Ik heb dit vorige week ook tijdens de begrotingsbehandeling gezegd. Dat is dus echt iets heel anders.”

O ja joh? Welk geweld gebruikte KOZP dan in de andere plaatsen? Ik heb zelf driemaal demo’s moeten opgeven omdat de politie faalde. In 2018 in Hilversum werden we ook ernstig bedreigd.

Zum kotzen, Fraulein!

Yeşilgöz-Zegerius maakt een onbegrijpelijke juridische fout:

Zij zegt in de Kamer dat er in Staphorst geen ’tegendemonstratie was aangevraagd’. Maar ze snapt het dus juridisch niet. Demonstraties worden namelijk nooit AANGEVRAAGD, maar hooguit AANGEMELD. In haar tweet schreef zij:

“@DilanYesilgoz: Ik heb de beelden uit Staphorst gezien en ben geschrokken van de wijze waarop KOZP-demonstranten door tegendemonstranten zijn belaagd. Demonstreren is een groot recht, sta voor wat je wil. Maar je mag nooit met geweld of intimidatie de ander de mond snoeren. Geen excuus voor. 8:51 PM · Nov 20, 2022″

O ja joh? Het waren inderdaad tegendemonstranten, die zich terroristisch en anderszins misdadig gedroegen, net zoals de Sturmabteilungen oftewel SA van Hitler. Pure fascistische straatterreur.



Net als de fascistische blokkeerfriezen uit Dokkum. En waar toen en nu de politie niets tegen deed, in beste nazistijl. Ik zou zeggen: ontsla die agenten collectief plus hun Gauleiter, Marc Roll. Ooit als Gemeindepolizist oftewel Blockführer begonnen in… Staphorst.

Geen enkele overheidsdienaar of politicus moet overigens nog ooit Twitter gebruiken.

Dan het noodbevel in Staphorst

Verbood de demonstratie in Staphorst niet, want dat stond nergens in het noodbevel

gelastte mogelijke demonstranten – ze waren nog niet begonnen en zijn nooit begonnen – “zich met onmiddellijke ingang niet op grondgebied van de gemeente Staphorst te begeven of het grondgebied zo snel mogelijk te verlaten” – dat sloot dus tegendemonstranten in, maar ho maar!

richtte het noodbevel dus ook aan mensen die (nog) niet in de gemeente Staphorst waren – waar de BM geen enkele zeggenschap heeft

richtte zich ook tot de ’tegendemonstranten’ – maar de politie deed niets om deze mensen, die zich intussen overgaven aan straatterreur in de beste nazi-stijl

de nationale ombudsman heeft er in 2018 al op gewezen: “Alleen de burgemeester mag een demonstratie beperken, verbieden of beëindigen en dan alleen om de gezondheid te beschermen, vanwege het verkeer of om wanordelijkheden tegen te gaan.”

Aangezien de demo nog niet begonnen was, gold geen van deze punten.

Dan nog de openingsvragen en opmerkingen van Sylvana Simons: