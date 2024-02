Minister (ja, dat is ze óók nog steeds) Yesilgöz wil koranverbranding niet strafbaar stellen. Volgens Yesilgöz is iemand die een koran of een andere heilig boeken in de fik steekt een nogal sneu type, maar ook idioten als Edwin Wagensveld hebben het recht hun mening op deze onorthodoxe wijze te uiten.

Volgens Yesilgöz is het niet aan de overheid om te bepalen wat een ‘heilig’ boek is. Het OM moet maar per geval bekijken of er sprake is van opruiing.

Een paar weken geleden liep een actie van Pegida-voorman Edwin Wagensveld in Arnhem gierend uit de klauw toen Edwin door middel van een koranverbranding de krant probeerde te halen. Enkele tegendemonstranten konden zich daar niet in vinden en gaven Wagensveld een stevig pak slaag.

Uitgelichte afbeelding: Door DHSgov – https://www.flickr.com/photos/126057486@N04/52531776602/, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=134486474