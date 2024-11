U heeft het al gemerkt, Free free Palestine en From the river to the sea zijn stukken dichterbij gekomen doordat na dreigementen het optreden van deze band – ik ga mij niet verdiepen in de wisselende personele bezetting – in het Haagse Paard afgelast moest worden. Een kleine keur van wat men misschien had kunnen horen.

Yemen Blues.



Um min al Yaman



Jat Mahabathi



“Hallelujah! Loof, gij dienaren van de Heer, loof de naam des Heren”



Mountains will dance

