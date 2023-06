XR Musicians speelt Beethoven en Grieg tijdens solidariteitsdemonstratie tegen Tata Steel

Op zaterdag 24 juni om 11:00 speelt XR Musicians stukken van Beethoven en Grieg als onderdeel van de solidariteitsdemonstratie voor de Greenpeace-actie tegen Tata Steel. Deze demonstratie, ‘Samen voor Schone Lucht’, wordt georganiseerd door omwonenden en vindt plaats op strand Noordpier, Velsen-Noord, nabij Tata Steel. De demonstratie wordt gesteund door zo’n twintig grote organisaties, waaronder de Partij voor de Dieren, Urgenda, Stichting Duinbehoud en Extinction Rebellion. Met de actie tegen Tata Steel spreekt Greenpeace de overheid aan op haar verantwoordelijkheid om haar burgers te beschermen tegen de grote vervuiling door Tata Steel. De eis van de actie: sluit de meest ziekmakende onderdelen van de fabriek.

Een groep van ruim 30 strijkers van de muzikanten-tak van Extinction Rebellion, ‘XR Musicians’, speelt hier muziek van Beethoven en Grieg. Eerder was Beethovens zevende symfonie al te horen tijdens de A12 demonstraties van Extinction Rebellion. Volgens XR Musicians staat het stuk symbool voor de revolutie in het denken die we nodig hebben om de toekomst van een leefbare aarde veilig te stellen. “De schoonheid van muziek werkt verbindend en geeft de demonstranten moed om te staan voor waar ze recht op hebben, in dit geval een schone leefomgeving”, aldus Tinta Schmidt von Altenstadt, woordvoerder van XR Musicians.

Cellist Pieter Wispelweij is één van de musici die op zaterdag 24 juni zal spelen in de solidariteitsdemonstratie: “Alles wijst erop dat onze samenleving veel sneller moet veranderen om ziekmakende vervuiling en de opwarming van de planeet zoveel mogelijk te beperken. Het helpt om elkaar eraan te herinneren tot wat voor verpletterend moois mensen in staat zijn. Mooie muziek kan zo een zet in de goede richting geven; en eigenlijk weten we allemaal ook wel wat die richting moet zijn.”