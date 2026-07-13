Xenofoob geweld in Zuid-Afrika treft tienduizenden mensen

Het xenofoob geweld tegen mensen zonder papieren in Zuid-Afrika dreigt te escaleren, zegt Artsen Zonder Grenzen. Tienduizenden mensen zijn hun huizen ontvlucht uit angst voor hun veiligheid.

Artsen Zonder Grenzen (AZG) spreekt van een golf van geweld en intimidatie tegen migranten in heel Zuid-Afrika. De acties hebben al tienduizenden mensen ontheemd en de toegang tot essentiële gezondheidszorg voor veel getroffen gemeenschappen verstoord.

AZG spreekt van minstens vier doden en vele gewonden. Er zijn ook woningen van migranten verwoest.

AZG-teams zetten nu noodhulpacties op voor de meest getroffen gebieden Gauteng, KwaZulu-Natal, de West-Kaap en in de grenssteden Musina en Beitbridge tussen Zuid-Afrika en Zimbabwe.