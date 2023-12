Wybren Van Haga is tegen wachtgeld voor politici, behalve als hij er zelf gebruik van kan maken

Eén van de weinige positieve punten van de verkiezingen: Wybren van Haga zien we niet meer terug in de Tweede Kamer. Voor Wybren zélf is het natuurlijk een drama, want hoe moet hij nu de rekeningen betalen, met al die belastingen die de staat Hardwerkende Ondernemers oplegt? Gelukkig is er wachtgeld, anders kon Wyb zijn huis niet eens verwarmen:

Wybren van Haga heeft het wachtgeld nodig om zijn huis te verwarmen: ‘Ik betaal €2.500 voor mijn energierekening’. Luister de PowCast nu terug op het YouTube-kanaal van PowNed! #pownews #Powcast Check hier https://t.co/X5vx7UOscT pic.twitter.com/xxJn5XiZf3 — PowNed (@PowNed) December 11, 2023



Opmerkelijk, want wij herinneren ons nog een oude tweet van de uitgerangeerde huisjesmelker:

