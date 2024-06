WMO: Wereld gaat binnenkort al voorbij 1,5 graad (maar voorlopig nog tijdelijk)

Er is een kans van 80 procent dat de wereld in de volgende vijf jaar de drempel van 1,5 graden opwarming tijdelijk overschrijdt, stelt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Hoe vaker dat gebeurt, hoe meer we de kaap van 1,5 graad permanent dreigen te overschrijden.

De gemiddelde oppervlaktetemperatuur zal in de volgende jaren wereldwijd 1,1 tot 1,9 graad hoger liggen dan in de periode voor 1900, stelt de WMO in een nieuw rapport over de periode 2024 tot 2028. Er is een kans van 86 procent dat een van die jaren een nieuw temperatuurrecord vestigt, en dus het record van 2023 breekt.

Er is zelfs een behoorlijk grote kans (47 procent) dat alle jaren gemiddeld boven de 1,5 graad afklokken. Elk jaar wordt de kans groter dat de gemiddelde temperatuur boven die 1,5 graad stijgt: in 2015 was die kans nog bijna nul – in 2023 is dat al 66 procent.

