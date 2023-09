Witwassen PVV begonnen

De rechtse media in Nederland zijn begonnen met het witwassen van de PVV, want anders komt dat vurig gewenste rechtse asokabinet er niet. Volgens de Telegrof is het verkiezingsprogramma van de PVV “opvallend gematigd”. Hmmm…eens kijken wat er op het programma staat:

een verbod op de Koran en moskeeën

géén steun aan Oekraïne

het terugnemen van de excuses voor slavernij

feitelijk afschaffen klimaat- en stikstoffonds, ook ontwikkelingssamenwerking moet eraan geloven

Met de wensen van de PVV op het gebied van recht en veiligheid g zijn we al helemáál terug in de 16e eeuw:

Inhumaan, stompzinnig en onuitvoerbaar. Dat gaat de PVV-kiezer uiteraard niet tegenhouden – die vindt ‘inhumaan’ juist een aanbeveling – maar we mogen toch hopen dat deze criminele flauwekul ook Pieter Omtzigt en misschien zelfs Dilan Yesilgöz meerdere stappen te ver gaat.

Uitgelichte afbeelding: Door Minister-president Rutte from Nederland (+31) – Rutte, Verhagen en Wilders bij presentatie regeer- en gedoogakkoord, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28681149