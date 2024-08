Wilders wil Syrische vluchtelingen het land uitzetten

Geert Wilders wil dat het kabinet Syrische asielzoekers terug gaat sturen, ook wanneer het erkende vluchtelingen betreft. Volgens de PVV-leider is Syrië inmiddels weer veilig genoeg. Daarnaast zou Nederland de grens moeten sluiten voor Syrische vluchtelingen.

Concrete aanleiding is de aanslag in Solingen door een 26-jarige Syrische jihadist. Zijn asielverzoek werd afgewezen, waarop hij onderdook en alsnog een tijdelijke verblijfsvergunning kreeg.

Wilders kondigde ook aan dat de gedwongen uitzetting van Syriërs wat hem betreft Het Grote Thema wordt in de aanloop naar Prinsjesdag. Voor de rest is er tot nu toe weinig terecht gekomen van de verkiezingsbeloftes van de PVV, dus uiteraard grijpt Wilders de kans wat populistisch op de trommel te roffelen met beide handen aan. Je moet toch wát.

Wilders treedt met zijn oproep in de voetsporen van Denemarken dat al in 2021 verklaarde dat delen van Syrië weer veilig waren. Volgens Human Rights Watch is die claim een gotspe:

Syrische vluchtelingen die tussen 2017 en 2021 vanuit Libanon en Jordanië terugkeerden naar Syrië, werden geconfronteerd met ernstige mensenrechtenschendingen en vervolging door de Syrische regering en aan de regering gelieerde milities, aldus Human Rights Watch in een vandaag gepubliceerd rapport. Terugkeerders hadden ook moeite om te overleven en in hun basisbehoeften te voorzien in een land dat gedecimeerd was door conflicten….Bij de 65 teruggekeerden of geïnterviewde familieleden documenteerde Human Rights Watch 21 gevallen van arrestatie en willekeurige opsluiting, 13 gevallen van marteling, 3 ontvoeringen, 5 buitengerechtelijke executies, 17 gedwongen verdwijningen en 1 geval van vermeend seksueel geweld.

Dat je keihard op moet treden tegen islamisten: akkoord. Weg met álle fascisten, inclusief islamisten. Dat je mensen die zijn gevlucht voor oorlog en vervolging uitlevert aan een moorddadig regime dat dissidenten in de folterkamers van de geheime dienst gooit draagt daar helemaal niks aan bij.

Uitgelichte afbeelding: By Voice of America News: Margaret Besheer reports from the northern Lebanese city of Tripoli; "Syrian Refugees Seek Out Smugglers". – https://www.youtube.com/watch?v=oWvHr-0BXhc&feature=plcp, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21078167