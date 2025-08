De campagne-aftrap van Geert Wilders mag er zijn, zij het dan vooral qua shockwaarde. Als zelfs GeenStijl van mening is dat er nu toch écht een nieuwe ondergrens is bereikt, heb je een prestatie van formaat geleverd.

