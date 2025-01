Wilders steunt Trump’s aanval op transgender mensen

Tijdens Trump’s eerste ambtsperiode wilde Geert Wilders nog weleens afstand nemen van de meer idiote capriolen van Donald Trump, maar dat station zijn we inmiddels blijkbaar gepasseerd. Trump heeft na zijn inhuldiging per presidentieel decreet bepaald dat er maar twee geslachten bestaan, man en vrouw, en Wilders kan zich daar prima in vinden.

Trump is right, there are only two genders: male and female.

Let’s bring common sense back to our society.

No more woke madness or indoctrination.

No more nonsense.

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 24, 2025