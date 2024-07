Wilders gooit Schoof tijdens eerste debat meteen onder de bus, zoekt ruzie met Omtzigt

Geert Wilders heeft premier Dick Schoof al tijdens het eerste debat in de Tweede Kamer onder de bus gegooid. Opmerkelijk, want Schoof is door Wilders zélf uitgekozen:

Hier de aanleiding:

Oh jee .. Het moet nog beginnen en nu al ruzie. Plus, er roffelden naar een handjevol PVV’ers met Geert mee .. Benieuwd hoe lang dit zal standhouden 😉 PS, Geert: racist ben je als je altijd naar huidskleur, religie, afkomst en zo kijkt (Dus wat jij nu al 34 jaar doet) XXX pic.twitter.com/gCn5kzjLDz — Ton Aarts (@ton_aarts) July 4, 2024



Wat een fatsoenlijk mens als Schoof bij dit gajes doet is mij een volstrekt raadsel. Gisteren ging het ook al mis toen Pieter Omtzigt wees op de gebrekkige partijdemocratie binnen de PVV:

Spanning tussen Pieter Omtzigt & Geert Wilders: ‘Waar bemoei jij je mee?’ #Regeringsverklaring pic.twitter.com/VwILHP1JJ1 — Arnews (@ARnewsNL) July 3, 2024



De onderlinge verhoudingen zijn prima, zoveel is duidelijk.

Uitgelichte afbeelding: Door Peter van der Sluijs – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56392212