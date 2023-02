Geert Wilders wil geen kabinet vormen met de VVD, zolang Mark Rutte daar partijleider is:

Voor mensen die Rutte weg willen hebben: be careful what you wish for. Het kan altijd nog veel erger. Gelukkig is er binnen de VVD geen opvolger in zicht. Schippers is net zo’n lege huls als Rutte, maar mist diens charme.

Prima stemadvies van Raisa Blommestijn, btw.

– Uitgelicht: Onze onvolprezen makker René Krewinkel