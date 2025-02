Wilders: “Geen aanpassingen asielwetten, anders valt kabinet”

De PVV accepteert geen wijzigingen in de asielwetten van minister Faber. Komt het kabinet tóch met wijzigingen, dan is het einde oefening voor het kabinet Wilders I Schoof.

De Raad van State kwam tot grote woede van Wilders met een negatief advies over de asielwetten van Faber. Die zijn volgens de RvS in de praktijk vrijwel onuitvoerbaar en doen helemaal niets aan het beperken van migratie. NSC wil de asielwetten nu aanpassen om – in elk geval deels – tegemoet te komen aan de bezwaren van de RvS, maar dat is voor de voltallige PVV-fractie Wilders onaanvaardbaar.

Voor de PVV doet het er helemaal niet toe of die wetten ook daadwerkelijk wérken. Het gaat om beeldvorming en voor de rest niks. De deelname aan het kabinet Schoof heeft de achterban van Wilders tot nu toe bar weinig opgeleverd en Wilders wil nu eindelijk wel eens wat resultaten zien, ook al zijn die “resultaten” vooral symbolisch en gaan ze eigenlijk helemaal nergens over. De achterban begint wat te morren en de groei is er uit in de peilingen. Vooralsnog niks dramatisch, maar dat kan snel veranderen. Vraag Thierry Baudet maar eens.

De vraag is nu wie er door de bocht gaat, NSC of Wilders (de rest van de PVV-fractie is niet relevant). NSC staat op zwaar verlies in de peilingen, dus het vooruitzicht van nieuwe verkiezingen is voor die partij niet zo aanlokkelijk. Aan de andere kant: als Omtzigt nog iets wil redden van zijn zwaar aangetaste imago als hoeder van de rechtsstaat, dan krijgt hij hier zijn vermoedelijk laatste kans.

