Wilders gaat weer full Calimero

Geert Wilders is van mening veranderd! Nu is het plotseling “unfair en staatsrechtelijk onjuist” dat hij geen premier mag worden. Gisteren probeerde Geert zich nog op te stellen als staatsman die bereid is de eigen ambities op te offeren voor Volk en Vaderland, maar blijkbaar heeft iemand Wilders erop gewezen dat zijn achterban hem het meest waardeert als hij het slachtoffer uithangt. En uiteraard is het allemaal de schuld van Pieter Omtzigt:

PVV-leider Geert Wilders kreeg alleen van BBB volmondige steun om premier te worden van een kabinet met PVV, VVD, NSC en BBB. ,,Eén partij zei: liever niet, maar we gaan er niet voor liggen. En één partij zei: geen sprake van.” Daarbij lijkt Wilders te doelen op NSC van Pieter Omtzigt. Hij noemde dat ‘unfair’, ‘ondemocratisch’ en ‘staatsrechtelijk onjuist’.

Uitgelichte afbeelding: Door Peter van der Sluijs – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56392212