Wilders boos op Bontenbal: CDA wil dat interne democratie eis wordt voor politieke partijen

Het CDA wil dat interne democratie een vereiste wordt voor politieke partijen. In hun verkiezingsprogramma schrijven de christendemocraten: “Alle politieke partijen moeten intern democratisch georganiseerd zijn”.

Bovenstande passage is natuurlijk specifiek gericht tegen de PVV, waar Geert Wilders de facto in zijn eentje het beleid bepaalt. Wilders reageerde dan ook als door een wesp gestoken:

Uiteraard is er geen sprake van een verbod: als Wilders de interne democratie verbetert mag de PVV wat het CDA betreft gewoon blijven bestaan. De kans daarop is natuurlijk nul, want Wilders is een controlfreak die ongetwijfeld niet bereid zal zijn de absolute controle over zijn eigen creatie op te geven. Een al te vreemde eis is het overigens niet, bij onze oosterburen worden in het Parteiengesetz strenge eisen gesteld aan de interne democratie van politieke partijen. Een constructie als de PVV zou in Duitsland onmogelijk zijn.

Of er een meerderheid te vinden is voor het voorstel van het CDA is zeer twijfelachtig. D66-Kamerlid Joost Sneller wilde de eis toevoegen aan de Wet op de politieke partijen die momenteel in de Tweede Kamer ligt, maar kreeg daarvoor geen meerderheid. Een interessante discussie over de voor- en nadelen van de regulering van de interne partijdemocratie vind je hier.

