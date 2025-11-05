Wilders bereid over alles te praten, behalve migratie

Wilders wil regeren en is bereid daarvoor compromissen te sluiten. Dat schrijft Wilders in een brief aan verkenner Wouter Koolmees. Het enige punt waarover met de PVV niet te praten valt is – verrassing, verrassing – een hard asiel- en immigratiebeleid.

Het wordt nog een hele klus voor Koolmees een min of meer stabiel kabinet te formeren. De VVD weigert samen te werken met GLPvdA, een standpunt waarin vermoedelijk geen verandering meer zal komen. De PvdA zou met veel zuchten en steunen nog wel gaan, maar GL is voor de VVD meerdere stappen te ver. Yesilgöz geeft de voorkeur aan een kabinet van de VVD met D66, JA21 en CDA. Zo’n coalitie beschikt echter maar over 75 zetels. CDA en D66 vinden dat een weinig aantrekkelijk idee, en zelfs Eerdmans heeft zijn bedenkingen.

Eerdmans suggereerde vandaag dat er tóch nog maar eens gepraat moet worden met Wilders, maar dat zien D66 en CDA vast niet zitten. Educated guess: we koersen ófwel af op een instabiel minderheidskabinet ófwel nieuwe verkiezingen.

Uitgelichte afbeelding: Door Rijksoverheid/Phil Nijhuis – https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/inhoud/archief-prinsjesdag/fotos-prinsjesdag-2014/hoedjesparade-2014, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35446773