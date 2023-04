Wilde bijen op heidevelden in de verdrukking door imkerij

Het plaatsen van honingbijkasten op heidevelden heeft een negatief effect op het voorkomen van wilde bijen en andere bestuivende insecten op heide. Dit blijkt uit onderzoek van EIS Kenniscentrum Insecten van de afgelopen jaren op heidevelden in Oost-Nederland. Ook blijkt dat meer honingbijkasten meer negatieve invloed hebben.

Heidevelden zijn van groot belang voor onze inheemse, wilde bijenfauna. Enkele wilde bijensoorten zijn voor hun stuifmeelbehoefte geheel afhankelijk van struikheide: de heidezandbij en de heizijdebij met hun broedparasieten de heidewespbij en de heideviltbij. Ook dopheide kent enkele specialistische bijensoorten: de viltige groefbij en de ericabij. Dopheide is daarnaast van grote waarde voor veel hommelsoorten, waaronder de ernstig bedreigde heidehommel. Ook voor de imkerij zijn heidevelden van belang, vanwege de massadracht (een groot aanbod aan bloeiende planten) en de kwaliteit van de heidehoning.

– Uitgelichte afbeelding: This image is created by user Conny Leijdekker-Winthorst at waarneming.nl, a source of nature observations in the Netherlands. – This image is uploaded as image number 3800976 at waarneming.nl, a source of nature observations in the Netherlands.This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing for more information., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20911877