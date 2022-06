Wie kent ‘m nog – wat vindt Petro Porosjenko, oud-president Oekraïne?

“Poetin waande zich al keizer. Nu denkt hij misschien dat hij God is. Volgens mij is hij geestesziek”.

“We hebben zware wapens nodig. We hebben het over 500 tanks, 1.000 artilleriesystemen, 100 gevechtsvliegtuigen, 300 luchtafweersystemen en 200 raketten tegen schepen. Noteert u die aantallen heel precies: dit is genoeg om de wereld te redden. En dit is peanuts voor het Westen.”

“De Oekraïense strijdkrachten hebben de wereld verbaasd. Niet alleen Poetin, maar ook de generaals van de NAVO dachten dat we het niet langer dan drie dagen zouden kunnen volhouden tegen het op één na sterkste leger ter wereld.”

Over onderhandelen met Poetin:

“Er valt te praten over drie punten: een staakt-het-vuren, vrijlating van alle krijgsgevangenen en de terugtrekking van alle Russische troepen van het Oekraïense grondgebied. (…) Van het héle Oekraïense grondgebied.”

“Poetin wil ons allemaal dood hebben, en wij willen leven. Het is zwart-wit. Poetin wil onze duizendjarige natie vernietigen.”

Over het Nederlandse Oek-referendum:

“Maar kom op zeg: minder dan 10 procent van het electoraat heeft zijn stem uitgebracht. Dit was geen referendum, dit is een voorbeeld van hoe Poetin de publieke opinie kan beïnvloeden.” Feitelijk stemden ruim 30% van de kiezers.

Over kernwapens:

“Ja, dat risico is er. Maar geloof me, toen Poetin het vuur liet openen op de centrale in Tsjernobyl zijn we ook op een haar na ontsnapt aan een nucleaire ramp. (…). De Russen hebben ook met artillerie geschoten op de kerncentrale van Zaporizja, die is tien keer groter dan Tsjernobyl.”

Over olie-export:

“Je kunt ook het verzekeren van dergelijke vracht verbieden. Gelooft u mij: daarmee loopt Poetins overheidsbudget terug met 60 à 70 procent. ”

Met dank aan de NRC van zaterdag, Steven Derix

PS1 – Joods verzet

Er blijkt meer Joods verzet te zijn geweest tijdens WO-II dan ik vermoedde. Toevallig in Bussum waar ik woon: daar werd een uniek Joods verzetsblad uitgegeven, Sjèeleth, De Kern. En de beroemdste schrijver uit Bussum, volgens de NYT een genie, de psychiater Hans Keilson, ging met een vals ID-bewijs ’t land in om ondergedoken en gestreste Joodse kinderen te helpen – en nam meteen wat berichten voor het verzet mee. In Laren deed o.m. een ondergedoken Jood mee aan het verzet, Hijman Troeder. Ik noem dat dan wel ‘Joods’ verzet – maar hoe noemde bijv. Keilson het zelf?

PS2 – Mop

Mop: De FSB arresteert een man in Moskou. Op de eerste vraag antwoordt hij: Kirkirkir – er volgen klappen. Tweede vraag: weer Kirkirkir – en klappen. Bij de derde vraag zegt de ondervrager: zeg nou eens wat anders en hou in godsnaam op met me te slaan…

PS3 – Pax ‘Christi’

Zelfs Pax Christi – ze noemen zichzelf tegenwoordig alleen Pax – is nu vóór gebruik van wapens in Oekraïne. Het is de grootste vredesbeweging van Nederland. Daarmee volgt Pax bijv. GroenLinks. En die steunt nu ook het nieuwe defensiebudget van 2% van het BNP… ondanks een huilende Poetin, al drie keer snotterend en hakkelend aan de telefoon bij onze Jesse, dat dat héél gemeen is en hij er niet van slaapt….

