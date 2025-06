Wie kent hem niet? Netanyahu’s keiharde visie op terreur

In 1986 publiceerde Nentayahu, toen Israëlisch ambassadeur in de VN, een boek: ‘Terrorism. How the West Can Win’‘. Daarin stelt hij dat je internationaal terrorisme – vooral de Arabische variant – alleen kunt verslaan door de deelnemers meedogenloos uit te roeien. Deze terreur is volgens hem de dodelijkste vijand van elke democratie.

Volgens Netanyahu bestaat de basis uit ideologie en haat, niet armoede of wanhoop. Bestrijding met alle wettige en onwettige middelen mag dan, vindt hij. De islamitische terreur kreeg en krijgt steun van de Russen en destijds ook van de DDR. Het blijkt uit Netans daden dat hij dit nog steeds volledig gelooft. Wat beweegt hem?

Hij werd geboren in 1949 in Tel Aviv, maar groeide deels op in Pittsburgh, Pennsylvania omdat zijn vader (geboren in Warschau) daar als professor Joodse geschiedenis doceerde. Hij geldt als niet-gelovig. Hij is aan zijn derde vrouw bezig, de psychologe Sara Ben-Artzi. (Zij heeft twee zonen met Netan en is enkele malen veroordeeld wegens misbruik van overheidsgeld en grensoverschrijdend gedrag tegen personeel.)

In 1967 werd Ben N militair bij de Israëlische commando’s en vocht o.m. in de Uitputtingsoorlog 1967-71 en bij een kaping in Tel Aviv, waarbij hij gewond raakte, en niet voor het laatst. Ben N studeerde vanaf 1973 voor architect aan het MIT, en voltooide daar later nog een master in management. Hij nam tussendoor als reservist deel aan de Yom-Kippoer-oorlog van 1973.

Bens oudere broer Yonatan (Yoni) werd officier bij de ‘special forces’ en leidde de Israëlische bevrijding van een door Palestijnen gekaapt vliegtuig in Entebbe, Oeganda, 1976. De terroristen kregen steun van toenmalig dictator Idi Amin.

De Israëli’s schakelden daar twee Palestijnse en twee Duitse terroristen uit en alle gijzelaars kwamen vrij. Maar zijn geliefde broer Yoni kwam als enige Israëli om bij deze actie. Daarna richtte Ben N in Washington een instituut voor studie van terrorisme op, het Jonathan Institute. Dit was twee jaar actief.

Hij heeft dus de opkomst van de naoorlogse Palestijnse terreur meegemaakt – die, zo moet ik toevoegen – opgeroepen werd door de agressie van de Joden in Israël en hun continue weigering van een twee-statenoplossing. Nu is Israël een militaire grootmacht in het Midden-Oosten, compleet met kernwapens en een keiharde ideologie die keihard wordt uitgevoerd door een keiharde, vastbesloten en zeer intelligente man waar Trump ruim drie keer in kan.

Met dank aan Beatrice de Graaf. Zij gebruikte gisteren de term genocide voor Israëls oorlog tegen de Palestijnen – mooi – maar voegde eraan toe dat Hamas hetzelfde doel had. Tsja.