Wie is de beste Europese leider?

Europa lijkt in de ogen van de dictators het afvalputje van de wereld. Neem de Russische moordpartij in Soemy, noordoost Oekraïne: 34 doden en straten vol gewonden, feestelijke Palmzondag. Trump reageert verontschuldigend. ‘Dat was een fout van de Russen’. Hoezo een fout? vraagt de reporter. “Vraag het hen’ antwoordt de president. En hij maakt er zich van af met ‘het is niet mijn oorlog, het is de oorlog van Biden’. Zo blijft hij zijn vriend Vladimir Poetin buiten de stormwind houden.

Gelukkig zijn de Europese leiders het er daarentegen over eens dat deze nieuwe daad van Russische agressie niet de manier is om de vredesonderhandelingen, die eigenlijk over het lot van ons oude continent gaan, tot een succes te brengen. Het is interessant om te zien hoe hun nuances verschillen, ondanks de eensgezinde veroordeling. Macron is verontwaardigd: ”Vandaag is het duidelijk dat alleen Rusland ermee door wil gaan en zijn minachting toont voor mensenlevens’. Keir Starmer,de Engelse prime minister tweet op X:. “I am shocked by Russia’s horrific attacks on civilians in Sumy’,. Hij stelt zich, net als Macron, vierkant achter Zelensky en diens verlangen naar vrede. De Poolse minister-president Donald Tusk vergelijkt de Russische aanval met Stalins moordpartij op de Poolse intelligentsia in Katyn, in 1941, de grootste ramp uit de Poolse nationale geschiedenis. Hij tweet over de aanval op Soemy: ” ‘De Russische versie van een staakt-het-vuren is de bloedige Palmzondag Soemy’, gevolgd door een Oekraïense vlag en een zwart hart. Ik vind Tusks toon afgebeten en meer op zijn eigen land gericht dan op Europa of de wereld.