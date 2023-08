White Lives Matter activisten zoeken steun

In korte tijd zijn twee belangrijke kopstukken van White Lives Matter Nederland (WLM) twee keer in aanraking gekomen met Justitie. Om de persoonlijke en organisatorische gevolgen te verzachten is er een crowdfundingactie gestart. Een dergelijke actie is hen echter verboden door de rechtbank.

Het is redelijk stil rond WLM in Nederland. De reden volgens deze actiegroep: “De politieke onderdrukking” van het “pro-blanke activisme.” De groei en de bekendheid van WLM is volgens de actiegroep zo bedreigend dat “het systeem” na de laseractie op de Erasmusbrug in Rotterdam “klappen” heeft uitgedeeld. Door de arrestatie van de twee kopstukken in februari van dit jaar “stagneert WLM Nederland in groei.”

Al te soepel loopt de crowdfunding vooralsnog niet:

De gewenste financiële ondersteuning blijft grotendeels uit. Op de Telegram-groep van WLM wordt positief gereageerd op de actie, maar alleen in de eerste vier dagen van de crowdfunding komt er een aantal tientjes binnen. Daarna blijft het stil voor WLM. Het eerste streefbedrag van 500,- wordt bij lange na niet gehaald.

Uitgelichte afbeelding: By Dmitry Makeev – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90459763