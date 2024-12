Hij zou op 10 december 1967 in een sneeuwstorm om het leven komen. Het lijkt wel of hij het voorzag in zijn versie van dit inmiddels niet meer zo stukgedraaide lied (daar staan Wham! en Mariah Carey voor in).

Otis Redding barst ongeveer in snikken uit.

