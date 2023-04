Wetenschappers blinddoeken wereldwijd honderden beelden voor het klimaat: Beelden in heel Nederland even blind als onze leiders van nu

Wetenschappers en bezorgde burgers hebben vannacht wederom wereldwijd een groot aantal standbeelden geblinddoekt. In Nederland gaat het om 27 standbeelden in meer dan 20 steden. Onder meer het Lieverdje in Amsterdam, Koningin Wilhelmina in Utrecht en Apeldoorn, en Bonifatius in Dokkum kregen een blinddoek om. Meer dan honderd actievoerders waren bij zonsopgang in de weer in het hele land. De actievoerders eisen dat politici niet wegkijken voor de wetenschap. Het laatste IPCC-rapport dat vorige week uitkwam maakt nogmaals glashelder dat de klimaatcrisis en de ecologische ramp ons voortbestaan bedreigen en onmiddellijke actie vereisen.

De actie maakt deel uit van een wereldwijde actie in meer dan tien landen. Van de Verenigde Staten tot Zwitserland, blinddoeken rebellen iconische standbeelden om actie tegen de klimaatcrisis te eisen. Dit is de tweede keer dat de actievoerders standbeelden blinddoeken. Vorige zondag blinddoekten wetenschappers in tien landen al meer dan twintig standbeelden zoals Spinoza, Erasmus en Rembrandt. Nu zijn het er meer dan honderd. Op de standbeelden staan eisen als ‘tell the truth’, ‘face the facts’ en ‘earn a statue’. Op sommige plekken hebben wetenschappers ook tientallen alarmerende grafieken op de beelden geplakt.

Statue Sunday

Scientists Rebellion startte vorige week zondag de actie en wordt nu gesteund door Extinction Rebellion. Ze noemen het ‘Statue Sunday’. “Dit is onze tweede zondagsactie, en er zullen er nog vele volgen. “Standbeelden zijn iconische symbolen die je overal ter wereld terugvindt. Als onze wereldleiders hopen ooit een standbeeld te verdienen, moeten ze nu het roer radicaal omgooien en doen wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025 te brengen,” aldus Spencer Heijnen, een woordvoerder van de actie.

Wat is Scientist Rebellion?

Scientist Rebellion (SR) is een internationale beweging van wetenschappers die extreem bezorgd zijn over de klimaat- en ecologische crisis en geloven dat de wetenschappelijke gemeenschap de verantwoordelijkheid heeft om op te treden en zich aan te sluiten bij de voorhoede van de klimaatbeweging. Het is een zusterorganisatie van Extinction Rebellion en respecteert haar principes en waarden.

Rebellen van SR zetten druk op overheden – met vreedzame, creatieve en ontregelende acties – om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis.

Wetenschappers trekken al decennialang aan de alarmbel over de klimaatcrisis. Ze schreven brieven, ondertekenden petities en hielden lezingen. Maar regeringen sloegen geen acht op onze waarschuwingen en de emissies blijven stijgen. In de woorden van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres: “We rijden op de snelweg naar de klimaatcel met onze voet vol op het gaspedaal”.

Piek CO 2 -uitstoot vóór 2025

Afgelopen week verscheen een nieuw rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het instituut van de Verenigde Naties dat de risico’s van klimaatverandering in kaart brengt. Het rapport geeft extreem alarmerende conclusies. Met de huidige koers zetten we een leefbare en duurzame toekomst voor alle mensen op aarde op het spel, schrijft het IPCC. De uitstoot van CO 2 moet voor 2025 zijn piek bereiken, om de opwarming beperkt te houden tot 1,5 tot 2 graden. Het panel concludeert dat er nu veel te weinig wordt gedaan om de uitstoot écht terug te dringen.

– Persbericht Extinction Rebellion, waaraan ook de uitgelichte illustratie is ontleend