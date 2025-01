Wereldnieuws! Echt waar!

Nederland haalt eindelijk het wereldnieuws. Want onze rechter geeft de staat, liever: de regering op zijn-haar sodemieter omdat deze al jarenlang te weinig doet tegen CO 2 . En simpelweg de bestaande wetten niet uitvoert. Die uitspraak was volkomen verwacht en onvermijdelijk.

Ons nieuws was gisteren een uurtje lang numero uno op het radionieuws van de BBC World Service – de wereld-eredivisie van de media, gratis via DAB. Dat hebben we toch maar mooi geflikt! Het is een tijdje terug dat ik dat als ere-luisteraar en zoon van een ere-luisteraar mocht meemaken, ik weet niet meer wanneer.

Nog wat CO 2 . voor beginners

Ik versimpel het even:

– de staat heeft jarenlang de wetten over CO 2 . -vermindering totaal onvoldoende nageleefd, zegt de rechter, gisteren. Boete mogelijk 10 mln euro

– we hebben al een jaar of acht strenge regels voor CO 2 . -uitstoot – niks nieuws onder de zon

– die komen deels van de EU

– Nederlandse protesten bij ons parlement hebben dus geen enkele zin, evenmin bij de regering (een nieuwe wet kost 1,5-2 jaar, als… als…)

– de EU gaat niet eigen gecompliceerde, al jaren bestaande wetten veranderen omdat er wat Nederlandse veehouders zeuren

– het gaat om 3,8 miljoen runderen, daarvan 1 miljoen kalveren, en ruim 11 miljoen varkens

– al die koeien zijn PER JAAR goed voor 300 kg vlees en 9,500 kg melk, de varkens 100 kg

– dat is ruwweg 9 ons koeievlees, 3 ons varkens en ruim 25 kg melk PER HOOFD en PER DAG

– dat kan dus zonder enig risico op ‘ondervoeding‘ of ‘honger’ terug naar één tiende

– de veestapel dus ook, nog even los van de 100 miljoen (!! jaja: miljoen) NL kippen – en hun stront

– ik heb Caroline BBB niet horen zeggen dat ze zal proberen deze overbelasting te stoppen

– ik heb Caroline BBB niets horen zeggen over de 50- ze negeert ook de zwaarte en kracht van de EU wetten

– ze roept dat de wetten over vrouwenkiesrecht ook ooit veranderd zijn – dus moeten de NL-wetten en die van de EU nu ook maar – slaat als een tang op een varken

– in het regeringsakkoord staat over CO 2 . o.m. ‘Het kabinet wil voedselzekerheid als elementaire maatschappelijke voorziening borgen voor héél Nederland’ en noemt voedseltekorten (???!!!)

– er heerst in Nederland chronische obesitas, iets dat spreken over een voedseltekort belachelijk maakt

– de import van 40.000.000 ton (40 miljard kg) veevoeder uit o.m. het Amazonegebied en de VS is desastreus en moet stoppen

– dit veevoer kost ongeveer 17 miljard euro (gem 0,40 per kg); dit vormt de helft van het gebruikte veevoer in NL

– die import kan dus geheel stoppen waarmee de veestapel ook snel halveert

– een deel van dit veevoer hebben we totaal niet nodig en dat deel van de Amazone kan dus weer hersteld worden

– intussen moet er een zeer serieus programma voor bevolkingsdaling komen: gezinnen max 2 kinderen, max 12 miljoen inwoners

– gas, olie, vlees, suiker, alcohol, water en internet moeten op de bon