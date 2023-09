Wereld Natuur Fonds presenteert rapport over waterschaarste in Europa

Het Wereld Natuur Fonds presenteert het rapport ‘Water for Nature, water for life’ over de waterschaarstecrisis waarmee Europa wordt geconfronteerd. Het onderzoek en het daaruit voortkomende rapport toont aan dat deze schaarste niet alleen een natuurlijk fenomeen is, maar ook het gevolg van decennialang watermismanagement.

Om Europa te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, waaronder droogte, roept de studie op tot goede implementatie en handhaving van bestaand Europees beleid en klimaatadaptatie die prioriteit geeft aan natuurlijke oplossingen (NBS/Nature Based Solutions). Een voorbeeld hiervan in Nederland is het herstellen van natuurlijke sponzen in onze beekdalen in Limburg. Ook het geven van ruimte aan levende rivieren zodat het water trager weg- of doorstroomt en het grondwater meer wordt aangevuld is hier een voorbeeld van. Dit gaat zowel droogte als overstromingen tegen.

