Wereld Natuur Fonds brengt tijgers terug naar historische grond in Kazachstan

Twee Siberische tijgers zijn dit weekend vanuit een opvang voor grote katten in Nederland aangekomen in natuurreservaat Ili-Balkasj te Kazachstan. De reis van de twee is een mijlpaal: het is de eerste keer ter wereld dat tijgers worden geherintroduceerd in een land waar zij zijn uitgestorven.

Het doel van dit herintroductieproject van het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) en de Kazachse overheid is om de tijger terug te brengen in het wild en om Kazachse natuur te herstellen. De door Stichting Leeuw opgevangen en verzorgde mannelijke en vrouwelijke tijgers, Kuma en Bohdana, gaan leven in een groot omheind verblijf in het Ili-Balkasj Reservaat. Hun nakomelingen krijgen de vrijheid en zullen de eerste wilde tijgers zijn in Kazachstan in ruim 70 jaar.

– Uitgelichte afbeelding: CC BY-SA 2.5 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=365190