Welke zweefvlieg is dat?

Om de beginner op weg te helpen, heeft EIS Kenniscentrum Insecten in samenwerking met Naturalis de ‘zoekkaart zweefvliegen van Noordwest Europa’ ontwikkeld. Op de zoekkaart worden de veertig algemeenste soorten afgebeeld. Stroomdiagrammen met groene en rode pijlen helpen de lezer aan de hand van eenvoudige kenmerken bij de juiste soort te komen. De lengte van iedere soort wordt met een maatbalk aangeduid. Daaronder wordt via kleurencodes informatie over vliegtijd en habitat weergegeven. De zoekkaart is op de website van EIS als hardcopy te bestellen of gratis te downloaden (pdf: 933 KB).

Uitgelichte afbeelding: Door Alvesgaspar – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2733288