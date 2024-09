Welke toekomst voor Afrika? Onze keuzes vandaag zullen bepalend zijn

In de aanloop naar de VN-Toekomsttop later in september brengt de denktank Earth4All een nieuw rapport uit met twee mogelijke toekomstscenario’s voor Afrika ten zuiden van de Sahara tegen 2100. Het is nu of nooit, benadrukt het internationaal team van economen en wetenschappers.

Het rapport SDG’s for All: Africa maakt gebruik van Earth4All’s systeemdynamisch model om mogelijke paden voor de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in de regio in kaart te brengen.

Het rapport is geschreven in samenwerking met vooraanstaande Afrikaanse duurzaamheidsexperts en benadrukt volgens Earth4All de omvang en urgentie van de economische transformatie die nodig is om die SDG’s in de regio te halen.

