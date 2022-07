Welke regering zou ingrijpen?

Na een dag van levensgevaarlijke wegblokkades, brandstichting en regelrechte terreur (tegen opruimingsdiensten) vindt de minister-president van het Koninkrijk der Nederlanden tijd om via twitter van zich te doen horen.

De protestacties van een kleine groep boeren op snelwegen van gisteren en vanochtend zijn onacceptabel. Anderen moedwillig in gevaar brengen, onze infrastructuur beschadigen en mensen bedreigen die helpen opruimen, gaat alle perken te buiten. Doe aangifte bij bedreiging.

Deze levensgevaarlijke acties moeten stoppen. Er zijn genoeg andere mogelijkheden om binnen de wet je onvrede te uiten. De meeste boeren doen dat ook.

De meest betrokken ministers en ikzelf staan in nauw contact. Alle steun voor Rijkswaterstaat en de politie, die met man en macht werken om de gevolgen van deze acties te beperken.

Mijn gedachten dwalen af naar de muiterij op de Zeven Provinciën en het Jordaanoproer, respectievelijk 1933 en 1934. “De regering regere”. Beide met staatsgeweld beëindigd, respectievelijk 23 en vijf doden en vele gewonden. Maar ze hoeven niet zo ver af te dwalen (al kan het verder). Extinction Rebellion hoeft er niet aan te denken een snelweg te blokkeren. Ze hebben het geprobeerd en dat was al heel gauw afgelopen. Een kraakpand wordt na enkele dagen leeggemept. Halfgare zich noemende anarchisten op een verlaten straat in Amsterdam-Noord maken ook spoedig kennis met de knuppel.

Er zit hier een patroon in, merkt u?

Deze terreur doet mij denken aan de “acties”, ook ruim gesponsord door “ondernemers” en ongetwijfeld met de CIA op de achtergrond, in Chili. Blokkades van wegen die een tijdlang aanhielden en bedoeld waren om een staatsgreep van het leger uit te lokken.

Maar dan wel tegen de socialistische president en diens regering van linkse eenheid (Unidad Popular).

Er is geen Allende van Nederland, er is die halfzachte nepliberaal die er al twaalf jaar ongemoeid zit. En die het allang best lijkt te vinden. Doe vooral aangifte als u zich total loss rijdt op een brandende baal hooi gemengd met asbest.

Dit is een staatsgreep tegen een bewind dat het allang heeft opgegeven iets te doen tegen de “crises” waar het verantwoordelijk voor is. Ik zie hier ook geen uitweg meer, de “coalitie” vindt het best allemaal.

– Uitgelichte afbeelding: See Commons:Licensing for more information., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=186370

(De regering-Allende had meer aanhang dan tegenstanders, maar die aanhang was machteloos. Maar voor Rutte gaat terecht niemand de straat op. Ook niet voor de steeds abstracter wordende rechtsorde.)