Weinig vlinders dit voorjaar

We zijn inmiddels in juni en een gevleugelde term in de vlinderwereld is de junidip. Dat is een periode waarin, na een kleine piek in mei, er even minder vlinders te zien zijn. In de loop van juni komt de tweede generatie van vlinders en ook de zomervlinders. Dan start de echte vlindertijd. De junidip begint nu, maar veel vlinderaars hebben het idee dat het hele vlindervoorjaar een dip was.

Het voorjaar kenmerkte zich door koel en grijs weer. Dan ga je ervan uit dat het allemaal wat later is en dat het nog wel komt. Maar in de loop van mei was het nog steeds ondermaats.

– Lees verder bij de bron, Vlinderstichting

– Uitgeliche afbeelding: Door Rasbak, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1835271