Vandaag is Radio Kemphaan jarig: 45 jaar! Waar blijft de tijd…

Hierbij het kenwijsje dat ik het station had toegekend en dat zeker niet tot het eind gebruikt is: Darling be home soon van de Lovin’Spoonful als mars.



1966

Short people van Randy Newman, Without her van Herb Alpert en bovenal een eigen megamix van Wuthering heights van Kate Bush fungeerden later als intro.