Weerzinwekkende video van door Trump gedeporteerde immigranten

Voor als je even wilt kotsen: Trump’s Homeland Security Secretary Kristi Noem postte afgelopen woensdag een video waarin ze vol trots poseert bij het Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) in El Salvador. Trump heeft een aantal immigranten af laten voeren naar deze beruchte en zwaar beveiligde gevangenis omdat ze lid zouden zijn van een Venezolaanse gang en/of illegaal in de VS zouden verblijven.

I toured the CECOT, El Salvador’s Terrorism Confinement Center. President Trump and I have a clear message to criminal illegal aliens: LEAVE NOW. If you do not leave, we will hunt you down, arrest you, and you could end up in this El Salvadorian prison. pic.twitter.com/OItDqNsFxM — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) March 26, 2025



De Venezolanen werden de afgelopen weken gedeporteerd nadat Trump een beroep deed op Alien Enemies Act van 1798 en zei dat de VS werd aangevallen door de Tren de Aragua gang. De Alien Enemies Act geeft de president bevoegdheden in oorlogstijd en maakt het mogelijk om niet-burgers te deporteren zonder de mogelijkheid om voor een immigratie- of federale rechter te verschijnen.

Inmiddels weten we dat een aantal gedeporteerden geen lid was van welke gang dan ook. Trump zag zich gedwongen toe te geven dat een aantal gedeporteerden geen strafblad had, maar dat weerhield hem er niet van de deportaties te blijven verdedigen. Blijkbaar werden mensen mensen soms opgepakt omdat ze tatoeages droegen en/of de verkeerde (lees: Spaanse) naam hadden.

In totaal zijn inmiddels 261 immigranten gedeporteerd, zonder dat er een rechter aan te pas is gekomen.

